Pnrr, Commissione europea versa quinta rata da 11 mld all'Italia

La Commissione europea ha versato all'Italia un quinto pagamento di 11 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti (al netto dei prefinanziamenti) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Lo annuncia l'Esecutivo Ue in una nota. Il 2 luglio 2024 la Commissione aveva approvato una valutazione preliminare positiva di 53 traguardi e obiettivi relativi alla quinta richiesta di pagamento dell'Italia, per un importo di 11 miliardi di euro. Il successivo parere favorevole del Comitato economico e finanziario del Consiglio ha spianato la strada all'adozione da parte della Commissione di una decisione definitiva sull'erogazione dei fondi.