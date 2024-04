Pil Italia, Gentiloni: "Stime di crescita probabilmente confermate a giugno"

Sul pil italiano "le stime della Commissione parlano di una crescita dello 0,6-0,7% per quest'anno.

Le confermeremo o le correggeremo, ma penso che in linea di massima le confermeremo attorno a metà giugno, quando presenteremo le previsioni ulteriori". Lo ha dichiarato Paolo Gentiloni, commissario Ue all'economia. "Uno (il bicchiere) - ha spiegato - lo può vedere mezzo vuoto o mezzo pieno: abbiamo avuto 11 paesi in recessione in Ue su 27 e alcuni sono paesi grandi, economie importanti. Al tempo stesso è vero che ci sono Paesi, come la Penisola iberica, che hanno tassi di crescita maggiori di questo, però la media europea è molto simile al dato italiano sia per il 2024 sia per il 2025".