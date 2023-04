Pil, Giorgetti: "Rivedremo verso l'alto le stime per il 2023"

"Le previsioni" di crescita del Pil "per il 2023 sono in miglioramento".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al Workshop Ambrosetti. "Ci aspettiamo - ha spiegato - variazioni congiunturali positive del Pil nella prima metà dell'anno, che ci porteranno a rivedere leggermente verso l'alto l'obiettivo di crescita per il 2023 precedentemente indicato a +0,6%. Per il prosieguo dell'anno, pur essendo possibile una ulteriore accelerazione dell'attività economica, per motivi prudenziali continueremo ad assumere un ritmo moderato di crescita".