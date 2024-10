Pil, Giorgetti: "Messo in contro anche scenario sfavorevole, strategia del governo non cambia"

"Il tema della crescita è importante, noi speriamo che nell'ultimo trimestre ci sia una ripresa ma la strategia del governo non cambia". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti commentando gli ultimi dati Istat che vedono il Pil invariato nel terzo trimestre. "Abbiamo messo in conto anche lo scenario meno favorevole e quindi non cambiano le previsioni di finanzia pubblica. Ribadisco che abbiamo avuto sempre un atteggiamento prudente", ha aggiunto.