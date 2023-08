Pil, Fitch abbassa le stime per 10 grandi economie: ma l'Italia cresce

Fitch Ratings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine sul Pil per le 10 economie sviluppate esaminate nel suo Global Economic Outlook trimestrale.

Fanno eccezione l'Italia e la Francia, per le quali le stime sono state alzate di 0,1 punti percentuali, rispettivamente allo 0,7% e all'1,2%. Nel caso dell'Italia, ha spiegato l'agenzia, il rialzo è dovuto a un trend migliore negli investimenti. "Il Pil nelle economie maggiormente sviluppate non tornerà ai livelli pre-Covid nemmeno nel medio termine”, ha affermato Brian Coulton, capo economista di Fitch. Gli shock economici degli ultimi anni, dalla pandemia alla crisi del gas in Europa avranno un impatto negativo duraturo sul versante produttivo dell’offerta.