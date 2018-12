Pil, Confindustria: potremmo tornare a crisi, si va verso decrescita

"Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che tutto è tranne che felice. Non so chi fa felice questa decrescita, noi no". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando i numeri dell'Istat sull'andamento del Pil e della disoccupazione in Italia nel terzo trimestre dell'anno. "I posti di lavoro non si creano con l'assistenza", ha aggiunto.