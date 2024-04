Pier Silvio Berlusconi: MFE-MediaForEurope continua a crescere e ad assumere

Abbiamo fatto crescere l'azienda e remunerato gli azionisti

L'utile netto - escludendo l'impatto contabile derivante nei due esercizi dalla contribuzione della partecipazione in Prosiebensat1 - è positivo per 217,5 milioni di euro, in netta crescita (+17,7 %) rispetto ai 184,7 milioni di euro del 2022. Al termine del consiglio di amministrazione, Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato un'intervista al TG5: "La nostra holding ha chiuso un anno davvero da incorniciare. Abbiamo fatto tutto ciò che un'azienda quotata in Borsa può e deve fare. Abbiamo investito sullo sviluppo consolidando la nostra televisione spagnola, crescendo nella partecipazione in Germania e abbiamo remunerato tutti gli azionisti, in più senza aumentare in modo significativo il nostro debito. Quindi davvero bene".