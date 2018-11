Piazza Affari chiude in rialzo trainata dai bancari: Ftse Mib +1,07%

Seduta positiva per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,07% a 19.390 punti. Tutti in rialzo i titoli dei gruppi bancari coinvolti nei test Eba, e su cui non ci sarebbero bocciature. Chiude in netto calo a 289 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano al 3,31% sul mercato secondario.