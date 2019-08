Piazza Affari chiude in rialzo, sprint di Mediaset (+9,89%)

Chiusura in rialzo per Piazza Affari. Al termine delle contrattazioni alla Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib segna infatti un +1,51% a 20.322 punti. Fine seduta sprint per Mediaset che guadagna il 9,89%, dopo che il titolo è stato protagonista di un rally per tutto il giorno, tra scambi fiume per oltre 12 milioni di pezzi, pari al 10,2% del capitale.