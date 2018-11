Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,4%, tonfo per Snam

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib termina a +0,4% a 18.732,96 punti mentre l'indice Ftse All Share conclude a +0,33% a 20.399,74 punti. A trascinare i listini i titoli bancari: in luce Bper (+3,18%), Mediobanca (+3,09%) e Mps (+2,67%). In controtendenza, invece, Snam, che chiude a -4,03%.