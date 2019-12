Piazza Affari apre piatta: indice Ftse Mib invariato 

Avvio marginalmente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib è invariato rispetto alla chiusura di martedì mentre il Ftse It All-Share segna un aumento dello 0,1%. Apertura senza una direzione precisa invece per gli altri principali listini europei: Londra nei primissimi scambi cede lo 0,1%, Parigi segna un avvio in calo dello 0,02% e Francoforte un rialzo dello 0,07%.