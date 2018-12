Piazza Affari apre in ribasso: l'indice Ftse Mib a -0,16%

Apertura in calo per Piazza Affari, dove il Ftse Mib parte in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti. Contrastate invece le altre principali Piazze europee: a Francoforte l'indice Dax segna un calo dello 0,31% a 11.429 punti, a Londra il Ftse 100 sale dello 0,4% a 7.090 punti mentre a Parigi il Cac40 arretra dello 0,34% a 5.036 punti.