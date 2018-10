Piazza Affari apre in ribasso: Ftse Mib -1,37% spread schizza a 295

Avvio ampiamente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dell'1,37%, l'Ftse It All-Share un calo dell'1,43%. Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre in netto rialzo a 294 punti con un rendimento al 3,38%. Intanto arriva l'allerta dell'agenzia di rating Moody's secondo la quale l'Europa non è preparata ad affrontare un altro forte rallentamento che metta alla prova il sistema finanziario.