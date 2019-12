Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib a +0,14%

Piazza Affari apre la seduta in lieve rialzo, con il Ftse Mib in progresso dello 0,14% a 23.214 punti. Negativi gli altri principali listini europei: a Francoforte il Dax segna un -0,01%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,11% e a Londra l'indice Ftse100 è in calo dello 0,10%.