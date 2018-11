Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,95% a 18.645 punti

Avvio in rialzo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni alla Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,95% a 18.645 punti. In apertura lo spread tra Btp e Bund scende sotto quota 320: il differenziale tra i due titoli è infatti a 317 punti con un rendimento del 3,53%.