Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,24%, bene anche Tim

Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,24%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,34%. Primi scambi in rialzo per Tim dopo la nomina di Luigi Gubitosi amministratore delegato e direttore generale: il titolo in partenza sale del 2% a 0,53 euro. Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta a 310 punti in apertura dei mercati.