Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,15% a 23.345 punti

Apertura in rialzo per Piazza Affari, che consolida i guadagni di lunedì in scia ai nuovi record di Wall Street sull'ottimismo di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. All'inizio delle contrattazioni alla Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib segna infatti un progresso dello 0,15% a 23.345 punti.