Piazza Affari apre in leggero calo: primo Ftse Mib -0,05%

Apertura debole per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari perde lo 0,05% a 21.790,25 punti. Partenza in moderato calo per le Borse europee: a Francoforte il Dax cede lo 0,12%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,16% e a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,20