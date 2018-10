Piazza Affari apre in forte rialzo: indice Ftse Mib guadagna l'1,36%

Avvio di settimana in positivo per la Borsa di Milano dopo che l'agenzia Standanrd and Poor's ha confermato il rating dell'Italia ed ha rivisto l'outlook a negativo da stabile. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dell'1,36% a 18.937 punti. Lo spread tra Btp e Bund apre la settimana in calo, sotto i 300 punti, a quota 299.