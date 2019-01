Piazza Affari apre in calo: primo Ftse Mib a -0,54%

Piazza Affari apre in calo. L'indice Ftse Mib registra in avvio un -0,54% mentre l'All Share perde lo 0,43%. Avvio in calo per le Borse europee, in una giornata che sarà segnata dal discorso di Theresa May in Parlamento sulla Brexit, con Downing Street che fatica a trovare una via d'uscita allo stallo che si è creato con la Ue.