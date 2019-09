Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib a -0,25%

La Borsa di Milano apre la seduta in calo, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,25% a 22.125 punti. Negativa l'apertura anche per le altre principali Piazze europee sulla scia delle crescenti tensioni geopolitiche globali: Francoforte perde lo 0,5% e Parigi lo 0,4%.