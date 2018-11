Piazza Affari apre in calo dopo il "no" al referendum

La Borsa di Milano apre in negativo, con l'indice Ftse Mib che, dopo la vittoria del "no" al referendum e le dimissioni del premier Matteo Renzi, cala dell'1,8% a 16.774 punti. Affondano le banche con Unicredit in ribasso del 7,3% e Bpm del 5,4% mentre Mps non fa prezzo. In leggero calo, ma senza scossoni, le altre principali Piazze europee: Francoforte -0,11%, Parigi -0,47%, Londra -0,30%.