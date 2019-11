Piazza Affari, andamento in positivo: indice Ftse Mib +0,28%

Andamento in positivo per Piazza Affari nel giorno di Ognissanti. I primi scambi mattutini fanno registrare uno +0,28% dell'indice Ftse Mib a quota 22.756 punti. E anche l'Ftse All Share cresce dello 0,25% a 24.731 punti. In rialzo anche l'Ftse Star: +0,17% a quota 35.506 punti. Quanto allo spread, il differenziale fra Btp e Bund è sceso stamani a quota 134 punti.