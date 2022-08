PGIM: dalla Banca d'Inghilterra indicazioni sulle prossime mosse sui tassi d'interesse

Non ci si dovrebbe sorprendere se giovedì la

BoE

50 punti base

rialzo dei tassi

alzasse i tassi di altri. La riunione di giovedì della Banca d'Inghilterra potrebbe essere considerata come l'ultima occasione per un sostanzialeprima che la situazione dell'economia inizi a rallentare significativamente e la Banca stessa si vede costretta a moderare il ritmo di ulteriori rialzi dei tassi.

IL RALLENTAMENTO DELL'ECONOMIA BRITANNICA

Katharine Neiss

chief European economist

PGIM Fixed Income

raffreddamento

PGIM

'inflazione

gas russo

di, sottolinea che si avvertono già i primi segnali didell'economia britannica. L'analista diprevede che i prezzi dell'energia continueranno a salire favorendo l'aumento delle diminuendo la capacità di spesa dei consumatori. Nonostante l'Inghilterra non sia direttamente dipendente dal, è comunque esposta a un'interruzione dei flussi di gas dalla Russia all'Europa, con conseguente aumento dei prezzi. Anche per la Germania, principale partner commerciale europeo, si prevede un inverno difficile.

LA STRATEGIA DELLA BANCA CENTRALE INGLESE

Katherine Neiss

aumento dei tassi

25

punti base

BoE

aggressivo

sostiene che sebbene l'ottica di unal di sopra dei precedenti incrementi dipossa far pensare che lasia in ritardo rispetto alla curva, gli investitori dovrebbero ricordare che la banca britannica ha iniziato ad aumentare i tassi prima delle altre banche centrali. Alla luce di tutto questo, un aumento piùgiovedì non apparirebbe fuori dall'ordinario considerati anche i recenti rialzi effettuati altrove quest'estate.

INCERTEZZA SUL FUTURO

recenti shock

rialzi

rallentare

Non è ancora possibile prevedere che impatto avranno sull'attività economica isui prezzi dell'energia e sull'inflazione, nonché sull'impatto cumulativo deieffettuati dalla banca centrale britannica a partire da dicembre scorso che richiederanno tempo per essere assorbiti. E' considerazione comune che l'economia sia destinata aulteriormente ma non si sa quanto e questo determinerà il percorso della politica.

I POSSIBILI RISCHI

Katherine Neiss

chief European economist

PGIM Fixed Income

Fed

sterlina

dollaro

Regno Unito

Katharine

Neiss

BoE

aumentare

tassi,

di, ritiene che: “il rischio principale è che l'aggressivo inasprimento dellapesi ulteriormente sullarispetto al, esercitando ulteriori pressioni sull'inflazione”. Inoltre va considerato che ilè un'economia relativamente piccola e sensibile alle condizioni finanziarie globali. Pertanto, conclude, “questa dinamica potrebbe spingere laa doverulteriormente ianche se l'economia britannica si indebolisse vistosamente”.