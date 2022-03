Petrolio, il prezzo del Brent sfiora i 140 dollari

Il prezzo di un barile di Brent ha sfiorato i 140 dollari, vicino al record assoluto di 147,50 dollari raggiunto nel 2008.

Poco dopo l'apertura degli scambi elettronici, l'indice è schizzato a 139,13 dollari, per poi scendere a 130,45 dollari, con un aumento del 10,44%, sullo sfondo delle tensioni per il conflitto in Ucraina.