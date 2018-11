Pernigotti, vertice con la proprietà a Palazzo Chigi: verso la vendita dell'azienda

La proprietà turca della Pernigotti sarebbe disposta a vendere. E' quanto trapela dall'incontro di lunedì sera, a Palazzo Chigi, tra Zafar Toksoz, che con il fratello possiede la storica azienda dolciaria, il premier Giuseppe Conte e il il ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio. Indiscrezioni accolte "in modo molto positivo" dai lavoratori in presidio davanti allo stabilimento di Novi Ligure dal 6 novembre per protestare contro la chiusura.