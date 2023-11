Perché Man Group vede nel credito un terreno di caccia fertile

Le opportunità esistono per gli investitori più attenti ma, secondo Sriram Reddy (Man GLG), non si tratta di opportunità beta o passive, in particolare nei mercati high yield o emergenti

Un percorso di politica monetaria che avrebbe continuato ad essere restrittivo mentre i tassi sarebbero rimasti più alti più a lungo. Questa previsione, formulata qualche tempo fa da Sriram Reddy, Managing Director per il credito in Man GLG, è esattamente lo scenario al momento e il mercato ne sta prendendo consapevolezza.

SOTTO PRESSIONE I SEGMENTI PIÙ CICLICI

“È probabile che possano risultare particolarmente sotto pressione i segmenti più ciclici del mercato del credito, come gli emittenti con margini ridotti, o con meno potere di determinazione dei prezzi, nonché le emissioni a tasso variabile. Dai sondaggi tra gli addetti ai lavori emerge poi un fattore importante, solitamente trascurato: è probabile che diminuisca la disponibilità di credito con relativa pressione sugli spread ciclici e aumento della dispersione in generale” riferisce Reddy.

SENSIBILE DISPERSIONE NEL SEGMENTO HIGH YIELD

A proposito di dispersione, quella effettiva tra settori e aree geografiche è mascherata dall'analisi del mercato del credito in forma aggregata. “Per esempio, nell'indice high yield, il 64% delle componenti mostra spread inferiori al livello storico del primo quartile (394 punti base), mentre il 13,7% del mercato scambia su spread superiori ai livelli storici del quarto quartile (645 punti base). Stessa dinamica riscontrabile nel credito high yield corporate dei mercati emergenti” spiega il manager di Man GLG.

OPPORTUNITÀ PER GESTORI ATTIVI

Passando al segmento dell'investment grade globale (IG), invece, si osserva un incremento delle opportunità nei titoli di credito che presentano spread elevati e che riflettono condizioni potenzialmente recessive. “Le occasioni effettivamente interessanti esistono per gli investitori più attenti, ma quasi certamente non si tratta di opportunità beta o passive, in particolare nei mercati high yield o emergenti” fa sapere Reddy.

RENDIMENTI GENEROSI IN TERMINI STORICI

Alla luce del deterioramento del contesto dei fondamentali, il fenomeno della dispersione è piuttosto diffuso. La combinazione dell'indebolimento dei profitti aziendali e del rincaro dei costi per gli interessi comporta infatti una contrazione della copertura degli interessi e un aumento dei coefficienti della leva finanziaria. “Potrebbero volerci ancora alcuni trimestri, ma riteniamo che gli spread aggregati tenderanno a riflettere tale deterioramento dei fondamentali e l'incremento nel numero dei fallimenti complessivi avvenuto negli ultimi trimestri” argomenta il manager di Man GLG. Secondo il quale, tuttavia, gli investitori beneficiano di rendimenti generosi in termini storici, con percentili che si collocano ancora all'estremità superiore dello spettro.

MEGLIO ADOTTARE UN APPROCCIO CAUTO

Gli attuali flussi cedolari forniscono infatti una protezione significativa contro un ampliamento degli spread o un contesto di rialzo dei rendimenti. “Le opportunità si sono arricchite anche grazie ad un incremento delle emissioni di titoli obbligazionari convertibili, e i volumi delle emissioni rimangono buoni anche nel segmento dell'high yield e dei prestiti, offrendo opportunità agli acquirenti. Tuttavia, meglio adottare un approccio cauto: la concorrenza tra le banche nel contrastare la crescita dei prestiti privati può comportare un ulteriore deterioramento dei fondamentali” tiene a raccomandare Reddy.

OPPORTUNITÀ NEL CREDITO CON DURATION PIÙ BREVE

Inoltre, aggiunge il manager, nel credito con duration più breve emergono opportunità dai prezzi dislocati anche perché cresce l'incertezza per quanto riguarda le capacità di rifinanziamento. “Si tratta di opportunità interessanti, in particolare nelle aziende con molti asset, ma richiedono un'estesa ed approfondita analisi. Può anche rappresentare un terreno di caccia fertile per gli emittenti che nei prossimi anni dovrebbero muoversi in territorio “distressed” e che potrebbero beneficiare di un corretto dimensionamento della loro struttura del capitale e/o di altre soluzioni di capitale flessibili” conclude il Managing Director per il credito in Man GLG.

