Perché gli investitori dovrebbero prestare attenzione allo zucchero

Sappiamo da decenni che l'obesità espone le persone a un rischio maggiore di malattie gravi e pericolose per la vita come patologie cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di cancro. Un ruolo di rilievo nella diffusione dell'obesità e delle malattie correlate lo gioca lo zucchero: un problema che da tempo viene indicato come potenzialmente critico per l'industria alimentare e delle bevande. Abbiamo chiesto a Elly Irving, Head of Engagement di Schroders, di illustrarci il ruolo dello zucchero nella problematica dell'obesità e di approfondire il coinvolgimento dei diversi settori alimentari.

QUALI SONO STATI I PRINCIPALI FATTORI ALLA BASE DELLA DIFFUSIONE DELL'OBESITÀ NEGLI ULTIMI ANNI?

L'aumento dell'obesità è stato causato da diversi fattori a cominciare dall'incremento dell'inattività fisica, ma vede nelle diete costituite da cibi densi di energia una fonte di elevato pericolo. Se il ruolo nocivo per l'organismo del grasso e del sale è stato dimostrato da tempo, adesso è quello dello zucchero, alla base delle diete ad alto contenuto energetico, a preoccupare.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER GLI INVESTITORI NEI SETTORI INTERESSATI?

Dal 2015, quando abbiamo pubblicato la nostra prima ricerca sul tema dello zucchero, è diventato sempre più chiaro che i problemi di salute affrontati dal settore alimentare sono diventati un rischio materiale. Riteniamo che ci siano tre catalizzatori che potrebbero frenare le vendite, esercitare pressione sui margini industriali ed esporre le aziende del settore a costose controversie legali. Si tratta, per la precisione, della maggiore consapevolezza della problematica tra i consumatori e gli organismi di sanità pubblica, l'aumento dei costi sanitari in capo ai Governi e illustrare la crescente possibilità di contenziosi su larga scala per le aziende.

QUALI MISURE STA ADOTTANDO SCHRODERS PER MITIGARE IL RISCHIO DELLO ZUCCHERO?

Abbiamo riscontrato un miglioramento nella comunicazione aziendale, con una maggiore copertura delle questioni relative allo zucchero. Questo sin dalla pubblicazione della nostra ricerca nel 2015 (Sugar, Obesity and Non-communicable disease: Investor expectations), che è stata distribuita a oltre 40 aziende globali alimentari e delle bevande, e che fornisce un quadro per le comunicazioni aziendali. È incoraggiante vedere come i riferimenti a questa ricerca specifica siano evidenti in una serie di ricerche e valutazioni dei nostri analisti. Nelle decisioni di portafoglio in Schroders i team di gestione regolano la loro esposizione settoriale, in riferimento alle industrie coinvolte, per mitigare i potenziali rischi. Ad esempio, abbiamo ridotto la nostra esposizione a diverse società di bevande analcoliche come conseguenza delle tasse sullo zucchero e dei tentativi di riformulazione dell'offerta lenti o falliti.

QUALI SONO LE PROSPETTIVE PER I SETTORI INTERESSATI?

La maggior parte dei rischi identificati nella nostra ricerca originale si sono concretizzati e sono stati accelerati dal Covid-19 mentre le tasse sullo zucchero si sono diffuse più rapidamente rispetto a quanto avevamo previsto. Dal 2015, sono state introdotte 17 nuove “sugar tax”, portando il totale globale a 42. Ora c'è una maggiore pressione sulle industrie alimentari e delle bevande per riformulare e innovare i propri prodotti e per proteggere i guadagni futuri. Al contempo, una migliore comunicazione aziendale sul tema ci ha aiutato a individuare in modo più efficace leader e “ritardatari” del settore, mentre continueremo a coinvolgere e monitorare le migliori pratiche emergenti.

Contenuto a cura di Financialounge.com