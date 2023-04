Perché Columbia Threadneedle è ottimista lungo tutta la filiera della tecnologia

Le aziende di tutti i settori stanno adottando applicazioni e servizi tecnologici per migliorare le relazioni con i clienti, potenziare le funzioni organizzative, ottimizzare la forza lavoro e trasformare digitalmente i propri prodotti e servizi. L'uso delle innovazioni hi tech continua, infatti, a permeare tutte le aree del mercato confermando la tecnologia come il settore più ampio e in più rapida crescita nell'indice S&P 500.

OTTIMISMO SUL SETTORE NEL 2023 E PER GLI ANNI A VENIRE

“Riteniamo che vi siano grandi opportunità per gli investitori a lungo termine nel rimanere esposti e partecipare alle tendenze tecnologiche secolari molto promettenti che si rafforzano nel mercato” afferma il team di Columbia Threadneedle Investments alla guida della strategia implementata nel fondo Threadneedle (Lux) Global Technology, che resta ottimista riguardo al settore nel 2023 e per gli anni a venire.

LA RIVALITA' TRA STATI UNITI E CINA

Tra i fattori a cui prestare certamente attenzione figura la rivalità tecnologica tra Stati Uniti e Cina destinata a proseguire nei prossimi anni e a schiudere significative opportunità di investimento. Dal gennaio 2018, quando l'amministrazione Trump ha deciso di vietare le vendite di tecnologie americane a Huawei, comprese tutte le forniture future per le reti 5G americane, la guerra geopolitica per la supremazia tecnologica mondiale si è estesa a tutti i campi. Di recente ha incluso i semiconduttori con l'embargo degli Stati Uniti sulla consegna di chip alla Cina e lo stesso sta avvenendo anche per il controllo della catena di approvvigionamento delle batterie utilizzate nei veicoli elettrici.

RILOCALIZZAZIONE DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO

La sfida geopolitica USA – Cina aveva già avviato un processo di ripensamento e rilocalizzazione delle catene di approvvigionamento ma, con i blocchi e colli di bottiglia sperimentati durante il Covid, si è delineato un nuovo paradigma, nel quale molte aziende che stanno ricostruendo le catene più vicino ai mercati interni e finali. La società coreana di pannelli solari Hanwha Q CELLS, per esempio, costruirà un complesso da 2,5 miliardi di dollari in Georgia. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), invece, destinerà 12 miliardi di dollari per la costruzione di una seconda fabbrica di chip in Arizona.

IMPORTANTI CICLI TECNOLOGICI CHE GUIDERANNO LA DOMANDA FUTURA

Nel frattempo, si rafforzano importanti cicli tecnologici che guideranno la domanda futura, tra cui lo sviluppo del 5G in India e in Europa, una velocità di rete ottica più elevata nei data center, le versioni più veloci del WiFi, la proliferazione di veicoli elettrici, l'incremento della connettività nelle aree industriali, la rivoluzione robotica, le apparecchiature medicali, i dispositivi indossabili, e l'intelligenza artificiale. In un quadro in cui le valutazioni appiano attraenti per gran parte dell'universo hi tech, il team di Columbia Threadneedle sta individuando molte compagnie che trattano in Borsa a valutazioni basse rispetto agli utili o al flusso di cassa.

INGENTI RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

Più in generale, tra la spinta dell'Inflation Reduction Act (Ira) e la proroga dell'Infrastructure Jobs Act (Ija), con oltre 1.000 miliardi di dollari in incentivi, le risorse per gli investimenti saranno ingenti. Inoltre, la scarsità di IPO nel 2022 significa che l'offerta di azioni si è ridotta, poiché le società di private equity hanno continuato a privatizzare le società, in particolare quelle di software. “Ci saranno potenziali benefici a lungo termine in tutto lo spettro della capitalizzazione di Borsa e premieranno le aziende più agili e innovative che riusciranno a ottimizzare al meglio la crescita nei prossimi anni” conclude il team di Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments approfondirà il tema tecnologia e investimenti anche al Salone del Risparmio 2023. Per partecipare alla conferenza “Il Tech è morto. Viva il Tech!” il 17 maggio ore 14.45 in sala Amber 3 ci si può iscrivere a questo link Il corso è accreditato EFPA per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni ESG, EIP, EFA ed EFP

Contenuto a cura di Financialounge.com