Pensioni, Ocse: in Italia la maggiore spesa assegni di reversibilità

L'Italia è il Paese dell'area Ocse che spende di più per le pensioni di reversibilità rispetto al Pil. E' quanto emerge da un dossier dell'organizzazione internazionale. Il nostro Paese spende oltre il 2,5% del Pil, di fronte a una media dell'1%. Dietro l'Italia ci sono Grecia e Spagna. Le pensioni per i superstiti svolgono ancora un ruolo importante, ma non dovrebbero rappresentare, sottolinea l'Ocse, un disincentivo al lavoro.