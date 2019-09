Pd, proposte per famiglie: fino a 240 euro al mese per ogni figlio

Il Pd porterà in Parlamento due proposte a sostegno delle famiglie: l'assegno unico per i figli a carico e la dote unica per l'acquisto di servizi per l'infanzia. L'assegno universale arriverebbe "fino a 240 euro al mese per ogni figlio dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni e fino a 80 euro dai 18 ai 26 anni. Fino a 400 euro al mese verrebbero invece erogati da zero a 3 anni per asilo nido, babysitter e altri servizi per l'infanzia".