Approvato il nuovo Patto di Stabilità europeo, ecco cosa prevede  

La traiettoria dovrà portare a un calo medio annuo minimo dell'1% del rapporto debito pubblico/Pil per i Paesi con un debito oltre il 90% del Pil, come l'Italia (lo 0,5% per chi ha il debito tra 60 e 90%). Viene introdotta anche una 'salvaguardia' che impegna gli Stati con deficit/Pil già entro il tetto del 3% di ridurlo ulteriormente all'1,5%.

Nuova procedura per deficit eccessivo

Se il disavanzo è superiore al 3% del Pil e il Paese è stato messo in procedura per deficit eccessivo, allora la riduzione annua è dello 0.5% ma può anche essere più alta, dipende dalla dimensione del deficit. Tuttavia, per gli anni dal 2025 al 2027 ci sarà la possibilità di scontare dall’aggiustamento le spese per interessi e lo sforzo medio richiesto sarà comunque inferiore rispetto alle vecchie regole. Inoltre nei periodi di crescita economica gli Stati membri dovranno lasciare un cuscinetto fiscale pari all’1,5% del Pil al di sotto della soglia obbligatoria del 3%. Per costruire questa riserva l’aggiustamento annuale dovrebbe essere pari allo 0,4% del Pil (in caso di piani di rientro in quattro anni) che potrebbe essere ridotto allo 0,25% del Pil (nei piani di rientro di sette anni)