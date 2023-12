Patto di stabilità, intesa vicina: "Germania, Francia e Italia sono allineate" | Berlino: regole rigide servono

"Importante tener conto delle preoccupazioni dell'Italia"

Fonti Ue in serata hanno quindi reso noto: "Siamo in stretto contatto con l'Italia, comprendiamo che una videoconferenza non è la cosa più facile" per un accordo "ma dovevamo trovare un bilanciamento tra i contenuti del dibattito e il fatto che alcuni ministri non potevano partecipare in presenza. Sappiamo che avere un'intesa sarebbe un successo per tutti". "E' importante che il testo tenga conto delle preoccupazioni dell'Italia", hanno spiegato le fonti sottolineando come martedì in tarda serata la proposta di compromesso sul Patto messa sul tavolo dell'ultimo Ecofin abbia subito qualche cambiamento, ad esempio nel tener conto degli "alti tassi di interesse" nella procedura di rientro per il deficit nel periodo transitorio 2025-2026-2027.