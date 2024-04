Case green, come hanno votato gli Stati Ue

Ue, via libera finale al Patto di stabilità

Arriva il via libera finale del Consiglio Ue al nuovo Patto di stabilità.

Il testo è stato approvato dalla riunione dei ministri europei dell'Agricoltura, a Lussemburgo. Il pacchetto è stato approvato, incluso il testo in cui era necessaria l'unanimità. Il Belgio si è astenuto al regolamento sul coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale, sul quale tuttavia non era necessaria l'unanimità. Con l'approvazione odierna, il nuovo Patto di stabilità può entrare in vigore.