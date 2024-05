Intervenendo sul Pnrr, dice che utilizzare al meglio i fondi in tempi contenuti "è arduo per le amministrazioni. Ma è cruciale per risollevare la crescita potenziale dell'economia". Il Pnrr, spiega, "impegna l'Italia ad attuare riforme e fornisce cospicue risorse per l'ammodernamento del sistema produttivo e della Pubblica amministrazione: secondo nostre elaborazioni, 16 miliardi per la digitalizzazione, 19 per la ricerca e l'innovazione, 33 per le infrastrutture di trasporto e 17 per gli investimenti delle imprese. La piena attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal Pnrr, oltre a innalzare il prodotto di oltre 2 punti percentuali nel breve termine, avrebbe effetti duraturi sulla crescita dovuti a incrementi di produttività stimabili fra 3 e 6 punti percentuali in un decennio".