P.a., sindacati: manifestazione nazionale per il lavoro l'8 giugno

Manifestazione nazionale sabato 8 giugno di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa a Roma in piazza del Popolo per rivendicare "risorse e occupazione, perché senza pubblico non c'è equità, senza lavoro non c'è futuro: futuro è pubblico". E' quanto annunciano le stesse categorie delle Funzioni pubbliche, chiedendo assunzioni, rinnovo dei contratti e miglioramento della qualità dei servizi.