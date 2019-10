P.a., firmata intesa per rinnovo contratto dei dirigenti di Stato

Firmata l'intesa per il rinnovo del contratto dei dirigenti di Stato (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici come l'Inps). L'accordo, il primo a 10 anni di distanza dall'ultimo rinnovo, garantisce per circa 6.700 dirigenti di Stato aumenti retributivi medi mensili di circa 270 euro. Il rinnovo riguarda anche i medici dell'area, con incrementi dai 194 ai 221 euro, e i professionisti, con aumenti dai 285 ai 311 euro.