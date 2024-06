Petrolio, Opec+: tagli alla produzione estesi fino al 2025

L'Opec+, il gruppo di Paesi produttori di petrolio più la Russia, ha deciso di estendere i tagli alla produzione di greggio fino al 2025 per tenere in alto i prezzi. Come riporta Bloomberg, l'organizzazione ha inoltre prolungato le restrizioni volontarie di alcuni Stati anche nel terzo trimestre 2024. In particolare, nella riunione tenuta a Riyad è stato stabilito che i tagli di 1,6 milioni di barili, stabiliti ad aprile 2023, saranno estesi alla fine di dicembre 2025.