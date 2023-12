Ocse: giovani italiani andranno in pensione a 71 anni

Secondo l'Ocse chi inizia a lavorare ora andrà in pensione a 71 anni, l'età più alta dopo la Danimarca.

Nel Rapporto "Pensions at a glance" si spiega che il dato è legato all'aspettativa di vita. "Per chi entra ora nel mercato del lavoro - si legge - l'età pensionabile normale raggiungerebbe i 70 anni nel Paesi Bassi e Svezia, 71 anni in Estonia e Italia e anche 74 anni in Danimarca". Nel 2023, "l'età pensionabile legale in Italia è di 67 anni, in forte aumento dopo le riforme attuate durante la crisi finanziaria globale.