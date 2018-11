Ocse, frena il Pil nel terzo trimestre: Italia da 0,2% a 0%

La crescita del Pil reale nella zona Ocse è scesa allo 0,5% nel terzo trimestre del 2018, rispetto allo 0,7% del trimestre precedente: è quanto emerge dai dati provvisori pubblicati dall'organismo internazionale. Tra le sette grandi economie il Pil si è contratto in Giappone e in Germania (dello 0,3% e dello 0,2% rispetto allo 0,8% e allo 0,5% del trimestre precedente). In Italia la crescita del Pil è rallentata in modo marginale (0% contro 0,2%).