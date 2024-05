Nuovo Btp Valore, arriva la quarta emissione del Mef: cosa c'è da sapere  

Avrà una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base del meccanismo "step up" di 3+3 anni. Il premio fedeltà extra pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla naturale scadenza.

C’è una tassazione agevolata?

Sì, per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, e l’esenzione dalle imposte di successione. I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere, interamente o in parte, il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.