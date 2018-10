Nuova lettera Ue al ministero dell'Economia: risposte entro il 13 novembre | "Troppo debito, è preoccupante"

Lettera analoga era stata inviata, si ricorda, anche negli anni passati. La risposta "sarà inviata a Bruxelles rispettando la scadenza indicata". "Il debito pubblico italiano rimane una vulnerabilità cruciale", scrive Marco Buti, direttore generale della direzione Affari economici e finanziari della Commissione europea, nella lettera indirizzata al direttore generale del Tesoro, Andrea Rivera. "Un debito pubblico così elevato - si legge - limita lo spazio di manovra del governo per spese più produttive a beneficio dei suoi cittadini".



"Un debito pubblico così elevato è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso", è uno dei passaggi cruciali della missiva inviata dalla commissione europea in cui vengono chiesti chiarimenti sull'andamento del debito. "L'ampia espansione di bilancio prevista per il 2019 è in netto contrasto con l'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio", ricorda la Commissione Ue. "Questa traiettoria di bilancio, unita ai rischi al ribasso per la crescita del Pil nominale - si legge - sarà incompatibile con la necessità di ridurre in maniera risoluta il rapporto debito/Pil dell'Italia".