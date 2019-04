Nessuna trattativa tra Mediaset e il gruppo tv tedesco Prosieben

Mediaset smentisce le voci su una possibile integrazione con l'operatore tedesco Prosieben. A renderlo noto è l'azienda di Cologno Monzese che, in relazione alle indiscrezioni diffuse dalla stampa, ha precisato in una nota: "Non è in corso alcuna trattativa per una fusione con il gruppo televisivo tedesco Prosiebensat1 Media".