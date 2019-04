Navigator, già 16mila domande per 3mila posti: maggioranza dal Sud

Sono 16.773 le candidature giunte finora per i 3mila posti da navigator, i tutor per seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza. A guidare la classifica regionale la Sicilia (con 2.477 candidati) e la Campania (2.475). Seguono poi Lazio (2.236), Puglia (2.004) e Calabria, (1.497). Gli aspiranti navigator posseggono soprattutto la laurea in Giurisprudenza (5.781). Le candidature possono essere inviate entro le 12:00 dell'8 maggio.