Caro-Natale, vacanze sulla neve alle stelle: crescono alberghi e skipass

A Natale concedersi una vacanza sulla neve costerà assai caro.

Infatti i prezzi, nonostante l'inflazione in Italia sia scesa sotto il 2%, sono ancora a livelli stellari e soltanto in alcuni casi sono gli stessi dell'anno scorso, quando scontavano il rincaro fortissimo delle bollette. Tenendo conto delle spese per skipass, alloggi, ristoranti e servizi in loco, per la settimana bianca nel periodo natalizio si spenderà in media l'8% in più rispetto al 2022. È quanto emerge dal report dell'associazione Assoutenti che analizza i costi dei servizi sciistici e le spese che attendono le famiglie in montagna.