Natale, Confesercenti: consumi in ripresa, +13% per i regali

La spesa degli italiani per le feste è in crescita, anche se l'inflazione gonfia i budget.

Secondo la ricerca di Confesercenti e Ipsos, gli italiani progettano di pagare 223 euro per i regali di Natale, il 13% in più dello scorso anno con una polarizzazione tra chi può e chi no e il web a far "la parte del leone". A dare la spinta è anche l'aumento dei prezzi e, al netto dell'inflazione, l'incremento di spesa si riduce al +6%. Dicembre è atteso chiudersi con il segno più per i consumi dopo un anno di alti e bassi: complessivamente l'associazione prevede un aumento del +1,2% nel 2023 a cui seguirà una frenata allo 0,8% nel 2024.