Natale, Confcommercio: per i regali gli italiani spenderanno in media 186 euro a testa

Quest'anno, 43 milioni di italiani faranno regali di Natale con una spesa media di 186 euro a testa , in crescita rispetto ai 165 euro dello scorso anno in termini reali, al netto dell'inflazione.

La quota di quanti prevedono un Natale molto dimesso si è stabilizzata anche se resta elevata: 84,1%. Di buon auspicio sono i risultati della settimana del Black Friday, che ha coinvolto 19,2 milioni di persone che hanno acquistato spendendo 220-230 euro a testa. La metà di questi acquisti consistono proprio in regali di Natale. Complessivamente, la spesa è stimata in 4,31 miliardi, in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente e ha premiato soprattutto il canale online (con acquisti per 2,4 miliardi, in aumento del 9,5%). "Possiamo legittimamente aspettarci un buon dicembre, che vuol dire entrare bene nel 2024 che si prospetta difficile e critico", ha dichiarato il direttore dell'ufficio studi, Mariano Bella.