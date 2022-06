Nasce il consorzio del Metaverso: dentro Meta e Microsoft, ma Apple resta esclusa

Grandi aziende si uniscono per un grande progetto: il

Metaverso

Metaverse Standard Forum

. Provengono da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Svezia al Giappone, e hanno creato il, un'organizzazione che punta a permettere il passaggio degli utenti da un mondo virtuale ad un altro.

IL FORUM SUL METAVERSO

Meta

Sony

Huawei

strumenti open source

L'iniziativa è stata presa da un gruppo formato da oltre 30 società, tra cui spiccano, Microsoft,, Adobe, Alibaba, Epic Games,, IKEA, NVIDIA, Qualcomm, Unity, VerseMaker, WayFair, fondatrici del primo consorzio sul Metaverso. L'organizzazione cercherà di definire protocolli comuni di sviluppo e comunicazione necessari “per costruire un Metaverso aperto”, secondo quanto spiegava la nota diffusa dalle società. Tra i progetti pragmatici su cui si concentrerà il Forum ci sono “la prototipazione, gli hackathon, i plugfest e gliindispensabili per accelerare il test e l'adozione degli standard Metaverse, sviluppando al contempo una terminologia e un'implementazione di coerenti linee guida”.

STANDARD APERTI

“standard aperti”.

Se fondamentale sarà la creazione di una “terminologia consistente”, definendo il concetto stesso di Metaverso ed evitando di perdere il significato originale, i leader del settore ritengono che il potenziale del nuovo universo digitale si esprimerà al meglio solo se fondato suPertanto, “la costruzione di un Metaverso aperto e inclusivo su scala globale, richiederà un gran numero di standard di interoperabilità”.

ESCLUSI ECCELLENTI

Tim Cook

Pokémon Go

Sebbene il gruppo promotore del Forum sia composto da molti nomi eccellenti, dal sito specializzato in tecnologia Protocol hanno individuato diversi assenti importanti. Il primo nome è certamente quello di Apple, da tempo impegnata sul Metaverso, così come confermato dal CEOnei mesi scorsi. Altra assenza è quella di Roblox, la piattaforma di gioco che permette agli utenti di creare universi ed organizzare eventi virtuali, la cui popolarità è aumentata ancora di più nel corso della pandemia. Infine, non è stata coinvolta Niantic, la proprietaria di, uno dei videogames che sembrerebbe più adatto al Metaverso visto il suo caratteristico uso della realtà aumentata. La ‘partita', però, resta aperta, in quanto queste società potranno aderire al forum in un secondo tempo, visto anche l'obiettivo del Forum di ampliare in modo significativo l'elenco dei soci nel prossimo futuro.