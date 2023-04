Nasce “Freemium”, la piattaforma di contenuti multimediali della finanza

È online una grande novità che nasce dall'esperienza di Financialounge.com, sito di informazione finanziaria edito dalla financial crossmedia factory Prodesfin. Si chiama “Freemium” (https://financialounge.com/freemium) ed è il primo e vero innovativo servizio 2.0 di contenuti crossmediali selezionati e firmati da grandi brand internazionali del mondo della finanza e degli investimenti Produzioni TV, format video, podcast e ebook, tutti originali e ad alto valore aggiunto in un bouquet disponibile online in un ambiente di tipo Over The Top (OTT) per una esperienza utente unica. Un'esperienza di infotainment moderna, piacevole e contemporaneamente soprattutto utile. Nel video di seguito la presentazione di "Freemium":

Il tutto, appunto, in una logica freemium: contenuti esclusivi e pregiati offerti a tutti gli utenti, professionisti della finanza ma anche privati investitori e risparmiatori interessati a capire meglio il mondo degli investimenti, sempre e comunque in modalità totalmente gratuita, in una logica di servizio. Freemium nasce per cambiare radicalmente l'idea, fin troppo diffusa, per cui l'informazione finanziaria debba essere per forza noiosa e i contenuti più pregiati per forza a pagamento. E in più, proprio perché non è un servizio pensato esclusivamente per gli addetti ai lavori, ma per tutti. Per iche già hanno deciso di essere presenti su Freemium, e per quelli che lo faranno prossimamente, questa novità rappresenta un'opportunità unica per presentarsi in modo davvero innovativo sul mercato. Perché Freemium cambia il modo di vivere la finanza.

Contenuto a cura di Financialounge.com