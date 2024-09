Mutui, con il taglio dei tassi della Bce rate in calo fino a 85 euro entro il 2025

Facile.it sottolinea però che il calo dei tassi dei mutui variabili non è comunque ancora abbastanza significativo da incidere sull'offerta delle banche per i nuovi mutuatari. E quindi al momento "i finanziamenti a tasso fisso continuano a essere più vantaggiosi": ecco come scegliere il mutuo migliore. Così per le migliori offerte sul mercato i mutui a tasso fisso partono a un TAN del 2,63% (con una rata mensile di 574 euro che scende a 563 in caso di mutuo green". Mentre i migliori tassi variabili partono da un TAN del 4,24% "con una rata mensile di circa 675 euro". Valore che, sebbene in calo rispetto ai mesi scorsi, è comunque ancora più elevata rispetto ai mutui a tasso fisso.